Восстановление Marussia: процесс идет

Появились свежи фото и видео о работах по восстановлению отечественных спорткаров. В настоящий момент идет покраска кузовных элементов Marussia B1 в кузовном цехе VIP-Service. Красный цвет кузова автомобиля будет сохранен, информирует сообщество RCI News на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

Снимок окрашенной передней части кузова автомобиля и видео с процесса покраски кормы Marussia B1 размещены на странице сообщества. Напомним, автомобиль получит комбинированную цветовую схему интерьера — кузов будет красным, но крышу покрасят в черный цвет.

Напомним, компания Marussia Motors начала работу в 2009 году, но просуществовала недолго — в 2014 году деятельность была завершена. В конце января стало известно, что новосибирский предприниматель Александр Сердцев планирует восстановить шесть автомобилей отечественной марки.

В начале прошлого месяца портал «Карельские Вести» публиковал небольшой отчет о реставрации спорткаров бренда Marussia. Кстати, Сердцев также планирует возродить бренд и возобновить сборку автомобилей. По материалам: www.kolesa.ru