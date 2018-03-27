Против BMW в США подан иск за вредные выбросы 

Фото: Daniel Kopatsch/EPA-EFE Москва, 27 марта — «Вести. Экономика». В отношении немецкого автопроизводителя был подан коллективный иск с обвинениями в занижении вредных выбросов. Коллективный иск в отношении североамериканского подразделения BMW, а также самого немецкого концерна был подан во вторник, 27 марта, в суде г. Нью-Джерси (PDF). Как отмечается, по утверждениям истцов, BMW устанавливала специальные устройства в автомобили BMW X5, собранные в период с 2009 по 2013 гг., а также BMW 335d, продававшиеся в период с 2009 по 2011 гг. Как и в случае с предыдущими исками в отношении Volkswagen, немецкую компанию обвиняют в умышленном занижении показателей вредных выбросов за счет использования данных устройств.