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Появились шпионские фото обновленного Mitsubishi L200
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Опубликованы шпионские фотографии обновленного Mitsubishi L200 

Car.ru 43 минуты назад
Фото: Car.ru
Автохолдинг Mitsubishi ведет подготовку к премьере обновленного варианта пикапа Triton, который в России известен под названием L200.
В интернете уже опубликованы первые шпионские фотографии нового автомобиля. На фотоснимках видно, что «передок» грузовичка прикрыт камуфляжной пленкой, однако он не скрывает новую стилистику бренда, в которой уж выполнены кроссовер Eclipse Cross и кросс-вэн Xpander.
Не бездействуют и независимые художники. Они решили показать, как будет выглядеть рестайлинговый пикап. По мнению дизайнеров, автомобиль оснастят двухуровневой головной оптикой, X-образной решеткой радиатора, капотом с рельефными выштамповками и пластиковой накладкой на переднем бампере.
Вот под капотом грузового внедорожника будет стоять прежний 2,4-литровый силовой агрегат с отдачей 181 л.с. Сочетается с ним 6-скоростная механическая коробка передач или автомат на 5 ступеней. Привод будет полный Super Select 4WD-II с четырьмя режимами работы.
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