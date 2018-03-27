Новый BMW M3 с 500-сильным мотором выйдет в 2020 году

Заряженный седан может получить множество новейших технологий для трехлитрового двигателя.

Фотошпионы заметили на легендарной трассе Нюрбургринг закамуфлированный тестовый прототип будущего поколения BMW M3 под кодовым названием G80. Вместе с этим появились новые утечки информации о новинке. Фотографии оказались в распоряжении издания Motor1.

Новое поколение BMW M3 нам стоит ожидать в 2020 году. А пока у инженеров баварской компании есть время для настройки силового агрегата и шасси будущей новинки.

На тестовом экземпляре сквозь камуфляж удалось оценить некоторые особенности. В нем явно использовались передние фары и задние фонари от текущего поколения 3 Series. Однако такое практикуется автопроизводителями. Это говорит лишь о том, что данные компоненты находятся еще в разработке.

До этого момента фотошпионы представили уже множество снимков закамуфлированных прототипов будущей BMW 3 Series. Известно, что следующая генерация получит примерно те же пропорции кузова. Ожидается, что он станет немного шире, увеличится длина колесной базы. Также на тестовом экземпляре M3 не видно окончательной конфигурации выхлопной системы. Наконечники патрубков глушителя просто отсутствуют.

Рендерное изображение BMW 3 Series G20 По слухам, под капотом M3 G80 будет вновь трехлитровый рядный шестицилиндровый двигатель с турбонаддувом. Его мощность составит порядка 500 лошадиных сил. В стандартной модификации крутящий момент будет передаваться на задние колеса. Однако выпустят и версию с полным приводом xDrive.

Седан M3 по-прежнему будет объединен конструктивно с купе и кабриолетом M4. Все трое должны получить систему впрыска воды, как у M4 GTS текущего поколения, а также мягкую гибридную систему (48-вольтовый стартер-генератор). Ожидается, что инженеры могут применить для мотора дополнительную турбину с электроприводом для обеспечения высокого крутящего момента на низких оборотах и избавления от турбоямы.

Рендерное изображение BMW 3 Series G20 До появления новой BMW M3 нас ожидает премьера седана BMW 3 Series G20 осенью текущего года. В 2019 году к нему присоединится универсал в кузове G21, а в 2020 году — купе (G22) и кабриолет (G23) 4 Series.

По материалам: www.kolesa.ru