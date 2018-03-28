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Механик из Сербии превратил Zastava 101 в машину‐трансформер
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Механик из Сербии превратил Zastava 101 в машину‐трансформер 

360tv.ru 24 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Механик из Сербии Марио Лазич стал обладателем приза венгерского журнала Auto‐Motor за самый привлекательный автомобиль на Международном салоне в Будапеште. На выставке были представлены 2500 модифицированных автомобилей из 11 стран. Транспортное средство победителя представляет собой трансформер на базе популярной в Югославии Zastava 101.
Лазич показал свой автомобиль в родном городе Кралево после возвращения из Венгрии. На Zastava 101 1987 года выпуска он установил двигатель BMW мощностью в 192 лошадиные силы и полностью переделал кузов.
Zastava Skala, к семейству которой относится и модификация 101, выпускалась в Югославии с 1971 года. Прототипом автомобиля стал итальянский Fiat 128. В народе машина получила прозвище «Стоядин» — мужское имя, схожее по звучанию с цифровым индексом «101». Производство недорогих «Скал» продолжалось в Сербии до 2008 года. Всего с конвейера сошло 1 273 532 единиц.
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Согласно статистике, Zastava Skala в конце 2007 года была вторым по доступности автомобилем своего времени — новая машина стоила всего около четырех тысяч евро.
Специалисты агентства «Автостат» подсчитали статистику самых популярных легковых автомобилей в Москве. Согласно полученным данным, из 3,71 миллиона машин, которые зарегистрированы в столице, 83% являются иномарками.
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