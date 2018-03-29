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BMW начнет тестировать сервис подписки на автомобили в Нэшвилле
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BMW начнет тестировать сервис подписки на автомобили в Нэшвилле 

Auto.Today 19 минут назад
Фото: Auto.Today
Несмотря на то, что баварская компания еще давала официальных заявлений, достоверные источники сообщают, что программа подписки на автомобили будет запущена уже на следующей неделе в Нэшвилле, штат Теннесси. Услуга под названием Access от BMW будет доступна через местный дилерский центр, начиная с 2 апреля 2018 года.
Такого рода подписки на автомобили, как запустили Cadillac и Volvo, позволяют клиентам менять модели намного чаще, причем ежемесячные платежи обычно включают страхование и обслуживание вместе с арендной платой. Поскольку совместное использование транспортных средств стремительно набирает популярности, известные производители ищут способы «заполучить» максимальное количество клиентов. В связи с этим в начале нынешнего года BMW запустила новую программу аренды, которая позволяет своим потребителям арендовать автомобили или использовать услугу обмена поездками.
Напоминаем, в ноябре Volvo объявила о своей услуге Care by Volvo, в то время как Cadillac запустила сервис Book в начале прошлого года.
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