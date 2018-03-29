BMW начнет тестировать сервис подписки на автомобили в Нэшвилле

Несмотря на то, что баварская компания еще давала официальных заявлений, достоверные источники сообщают, что программа подписки на автомобили будет запущена уже на следующей неделе в Нэшвилле, штат Теннесси. Услуга под названием Access от BMW будет доступна через местный дилерский центр, начиная с 2 апреля 2018 года.

Такого рода подписки на автомобили, как запустили Cadillac Volvo , позволяют клиентам менять модели намного чаще, причем ежемесячные платежи обычно включают страхование и обслуживание вместе с арендной платой. Поскольку совместное использование транспортных средств стремительно набирает популярности, известные производители ищут способы «заполучить» максимальное количество клиентов. В связи с этим в начале нынешнего года BMW запустила новую программу аренды, которая позволяет своим потребителям арендовать автомобили или использовать услугу обмена поездками.

Напоминаем, в ноябре Volvo объявила о своей услуге Care by Volvo, в то время как Cadillac запустила сервис Book в начале прошлого года.