Укороченный Volkswagen Atlas Sport показали на «живых» фото

В интернет утекли «живые» фотографии новой версии внедорожника Volkswagen Atlas, представляющей собой укороченную модификацию этой модели. Автомобиль получил название Atlas Sport. Новинку сфотографировали в Нью-Йорке в рамках подготовки стенда «Фольксваген» к открытию международного автосалона 2018 года.

Судя по фото, новый Атлас Спорт получит дизайн в стиле VW Cross Coupe GTE 2015 года. Несмотря на созвучное название и использование одной и той же платформы с Atlas автомобили, по крайней мере с точки зрения визуала, будут серьезно отличаться.

Новый Atlas Sport будут выпускать исключительно в укороченной версии с 5-местным салоном. В линейке моделей Volkswagen в США этот кроссовер расположится на позиции предыдущего поколения Touareg.

Приводить в движение новинку будет 2-литровый турбированный мотор TSI на 220 лошадиных сил или 3,6-литровый «атмосферник» V6 на 280 «лошадок». Связку обоим составит 8-диапазонный «автомат». Привод — исключительно полный.