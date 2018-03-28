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Укороченный Volkswagen Atlas Sport показали на «живых» фото
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Укороченный Volkswagen Atlas Sport показали на «живых» фото 

Daily-Motor 1 час назад
Фото: Daily-Motor
В интернет утекли «живые» фотографии новой версии внедорожника Volkswagen Atlas, представляющей собой укороченную модификацию этой модели. Автомобиль получил название Atlas Sport. Новинку сфотографировали в Нью-Йорке в рамках подготовки стенда «Фольксваген» к открытию международного автосалона 2018 года.
Судя по фото, новый Атлас Спорт получит дизайн в стиле VW Cross Coupe GTE 2015 года. Несмотря на созвучное название и использование одной и той же платформы с Atlas автомобили, по крайней мере с точки зрения визуала, будут серьезно отличаться.
Новый Atlas Sport будут выпускать исключительно в укороченной версии с 5-местным салоном. В линейке моделей Volkswagen в США этот кроссовер расположится на позиции предыдущего поколения Touareg.
Приводить в движение новинку будет 2-литровый турбированный мотор TSI на 220 лошадиных сил или 3,6-литровый «атмосферник» V6 на 280 «лошадок». Связку обоим составит 8-диапазонный «автомат». Привод — исключительно полный.
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