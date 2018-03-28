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Самые красивые, экологичные и быстрые автомобили Женевы-2018
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Самые красивые, экологичные и быстрые автомобили Женевы-2018 

Forbes.ru 1 час назад
Популярность автосалонов, как курс рубля во время кризиса, неуклонно падает, даже несмотря на непрекращающиеся интервенции со стороны брендов, продолжающих верить в будущее грандиозных выставок на ставших привычными за десятки лет площадках. Но пока пациент скорее жив, чем мертв. После Франкфуртского салона, где автомобилестроители больше заглядывали в будущее, новинки Женевы, вызвавшие неподдельный интерес публики, позволили выдохнуть: о настоящем ведущие концерны тоже задумываются. Продолжая намеченный курс на электрификацию всего и вся, в Женеве они заставили стенды SUV, которых, казалось, было чуть ли не больше, чем автомобилей остальных классов. Не обошлось, конечно, и без довольно футуристических концептов.
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