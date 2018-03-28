Премиальный SUV: в Нью-Йорке представлен кроссовер Cadillac XT4

Международный автосалон в Нью-Йорке-2018 стал местом мировой премьеры нового компактного внедорожника Cadillac XT4. Премиальный автомобиль популярного сегмента SUV получил стильный дизайн экстерьера и интерьера, спортивную версию и уже в следующем месяце поступит в продажу, по минимальной цене от 35 790 долларов (порядка рублей).

Как и предполагалось, новый компактный кроссовер Cadillac XT4 похож на «старшую» модель Cadillac XT5 , но имеет некоторые оригинальные дизайнерские решения. Весь кузов автомобиля по периметру получил дополнительную пластиковую защиту. В целом, дизайн модели выполнен в фирменном стиле американской марки.

Согласно официальным данным, новинка от компании Cadillac будет доступна на американском рынке в трёх версиях XT4 Luxury, XT4 Premium Luxury и XT4 Sport. Самая доступная вариация модели получает 18-дюймовые «катки», сиденья с обогревом, отделку из кожзаменителя, 2-зонный автоматический климат-контроль, четыре порта USB.

В более дорогой и роскошной версии Premium Luxury автомобиль может «похвастаться» кожаной отделкой интерьера, окружающим освещением, отделкой из дерева и алюминия, зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением, функцией памяти для сиденья водителя, набором систем безопасности и помощи водителю.

«Спортивный» кроссовер Cadillac XT4 Sport является самым отличительным из всех доступных вариаций. В таком исполнении автомобиль получает уникальные задние фонари, глянцевую чёрную отделку, набор уникальных 18-дюймовых «катков», спортивное рулевое колесо, вставки из натурального дерева и углеродного волокна.

Независимо от того, в какой версии выбран автомобиль, в оснащение нового компактного внедорожника Cadillac XT4 входит новая информационно-развлекательная система, которая предлагает улучшенную технологию распознавания голоса и подключение NFC, кожаное рулевое колесо. Кроме этого для машины доступны такие «фишки», как беспроводная зарядка для смартфонов, ионизатор воздуха, аудиосистема Bose и многое другое.

В настоящее время для нового компактного внедорожника Cadillac XT4 доступен только один силовой агрегат. Это 2,0-литровый двигатель с наддувом, мощностью 237 лошадиных сил и 258 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 9-диапазонный «автомат». В «базе» у автомобиля передний привод. Однако клиенты могут заказать систему полного привода.

Повторимся, продажи нового компактного внедорожника Cadillac XT4 в США начнутся в апреле 2018 года. Когда автомобиль появится в других странах планеты, пока не уточняется.