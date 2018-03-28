Ещё
Премиальный SUV: в Нью-Йорке представлен кроссовер Cadillac XT4
Далее:
Читайте также:
Ещё

Премиальный SUV: в Нью-Йорке представлен кроссовер Cadillac XT4 

LiveCars.Ru 43 минуты назад
Фото: LiveCars.Ru
Международный автосалон в Нью-Йорке-2018 стал местом мировой премьеры нового компактного внедорожника Cadillac XT4. Премиальный автомобиль популярного сегмента SUV получил стильный дизайн экстерьера и интерьера, спортивную версию и уже в следующем месяце поступит в продажу, по минимальной цене от 35 790 долларов (порядка рублей).
Как и предполагалось, новый компактный кроссовер Cadillac XT4 похож на «старшую» модель Cadillac XT5, но имеет некоторые оригинальные дизайнерские решения. Весь кузов автомобиля по периметру получил дополнительную пластиковую защиту. В целом, дизайн модели выполнен в фирменном стиле американской марки.
Согласно официальным данным, новинка от компании Cadillac будет доступна на американском рынке в трёх версиях XT4 Luxury, XT4 Premium Luxury и XT4 Sport. Самая доступная вариация модели получает 18-дюймовые «катки», сиденья с обогревом, отделку из кожзаменителя, 2-зонный автоматический климат-контроль, четыре порта USB.
В более дорогой и роскошной версии Premium Luxury автомобиль может «похвастаться» кожаной отделкой интерьера, окружающим освещением, отделкой из дерева и алюминия, зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением, функцией памяти для сиденья водителя, набором систем безопасности и помощи водителю.
«Спортивный» кроссовер Cadillac XT4 Sport является самым отличительным из всех доступных вариаций. В таком исполнении автомобиль получает уникальные задние фонари, глянцевую чёрную отделку, набор уникальных 18-дюймовых «катков», спортивное рулевое колесо, вставки из натурального дерева и углеродного волокна.
Независимо от того, в какой версии выбран автомобиль, в оснащение нового компактного внедорожника Cadillac XT4 входит новая информационно-развлекательная система, которая предлагает улучшенную технологию распознавания голоса и подключение NFC, кожаное рулевое колесо. Кроме этого для машины доступны такие «фишки», как беспроводная зарядка для смартфонов, ионизатор воздуха, аудиосистема Bose и многое другое.
В настоящее время для нового компактного внедорожника Cadillac XT4 доступен только один силовой агрегат. Это 2,0-литровый двигатель с наддувом, мощностью 237 лошадиных сил и 258 Нм крутящего момента. В паре с мотором работает 9-диапазонный «автомат». В «базе» у автомобиля передний привод. Однако клиенты могут заказать систему полного привода.
Повторимся, продажи нового компактного внедорожника Cadillac XT4 в США начнутся в апреле 2018 года. Когда автомобиль появится в других странах планеты, пока не уточняется.
LiveCars.Ru: последние новости
Бестселлер сменил поколение: Toyota представила новый RAV4 Subaru продолжает дразнить кроссовером Forester нового поколения Кроссовер Chevrolet Traverse сертифицирован в России
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новый Toyota RAV4 показали на видео4
Как не лишиться водительских прав за обгон37
МВД разъяснило порядок замены прав70
Появились шпионские фото обновленного Mitsubishi L200
Zotye представил свежую версию внедорожника X5
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
03:55
Приняты поправки о лишении прав за пьяную езду
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:41
МВД разъяснило порядок замены прав
Бортжурнал
03:19
Стали известны подробности ДТП с Дайнеко
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение