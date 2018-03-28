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В Нью-Йорке Cadillac покажет новый внедорожник XT 4
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В Нью-Йорке Cadillac покажет новый внедорожник XT 4 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
На автосалоне в Нью-Йорке через считанные дни Cadillac представит премьеру нового внедорожника.
Там будет презентован люксовый кроссовер XT 4 модельного ряда 2019 года.
По размерам XT 4 немного уступает своему собрату XT 5, что делает его более элегантным. Так, длина уменьшится на 8.4 дюйма, что естественно повлечет за собой неизбежное снижение.
Колесная база будет также короче — на 3.1 дюйма.
Однако основные элементы дизайна все же достались кроссоверу от предыдущих поколений. Речь, прежде всего, решетку, отделанную черным хромом, а также передние светодиодные фары с L-образным профилем. Сзади размещена элегантная дверь, дополненная спойлером.
Внутри салона поместят руль с тремя спицами и систему ионизации воздуха. Также можно отметить возможность беспроводной зарядки смартфона и информационно-развлекательную платформу Cadillac User Experience, поддерживаемую дисплеем в 8 дюймов. К этому стоит добавить несколько разъемов USB и камеру с круговым углом обзора.
На машине установлен двухлитровый двигатель с турбонаддувом, имеющий мощность в 237 лошадиных сил. К нему идет АКП в 9 ступеней с передним или полным приводом.
Расход топлива будет составлять в зависимости от условий передвижения от 25 до 30 миль расстояния в расчете на галлон.
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