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Мужественный как никогда: Toyota RAV4 2019 представлен официально
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Мужественный как никогда: Toyota RAV4 2019 представлен официально 

Allroader.ru 39 минут назад
Фото: Allroader.ru
Создавая новое поколение Toyota RAV4, японские разработчики решали очень сложную задачу, ведь им пришлось менять свой самый продаваемый в глобальном масштабе автомобиль. Более того, продажи и предыдущей модели не стагнировали, а год от года показывали только рост, так как в таких условиях можно сделать что-то еще лучше? Но рынок компактных кроссоверов сегодня настолько горяч, так быстро развивается, что останавливаться просто нельзя и Toyota представляет пятое поколение RAV4 2019 модельного года.
Во-первых, у кроссовера новая архитектура — это современная «тележка» TNGA, увеличившая колесную базу РАВ4 в новом кузове на 30 мм, но при этом общая длина автомобиля уменьшилась, правда всего на 6 мм. Кроме того, кроссовер стал шире и «кряжистей», его высота чуточку уменьшилась. В результате, Toyota RAV4 2019 выглядит крупнее и гораздо более брутально, маскулинно. В то же время, остались у модели и признаки лоска, такие как, к примеру, опциональная контрастная окраска крыши.
По сути, возросшая колесная база и ширина должны сделать РАВ4 2019 очень послушным автомобилем в скоростных маневрах на гладком асфальте, а укороченные передний и задний свесы обещают улучшенную геометрическую проходимость, всяческую помощь которой окажет и новая система полного привода с изменяемым вектором тяги. AWD кроссовера способна перекинуть 50% крутящего момента на заднюю ось, а также распределять его между левым и правым колесами. Плюс, для экономии топлива, в условиях хорошей дороги задний мост может полностью отключаться от коробки передач.
Всего же для нового РАВ4 будет доступно три версии полного привода — уже упомянутая AWD с изменяемым вектором тяги, традиционная система и AWD-i для гибридных модификаций, которая способна на 30% увеличить крутящий момент на задней оси, приводимой в движение исключительно электромотором.
Как базовая, так и гибридная версии нового Toyota RAV4 получили уже хорошо знакомый 2.5-литровый «атмосферник» с четырьмя цилиндрами в ряд, который, правда, был доработан японскими мотористами с целью снижения расхода топлива. Мощность ДВС и конкретные цифры расхода на 100 км пока обнародованы не были, зато производитель подтвердил, что кроссовер получит новую 8-диапазонную автоматическую коробку передач (гибриды по-прежнему будут оснащаться CVT).
Внутри дизайнеры решили поэксплуатировать концепцию минимализма. Базовый 7-дюймовый дисплей мультимедиа-комплекса был вытолкнут в «парящее» положение над центральной консолью, опционально доступен 8-дюймовый экран. Также в «базе» аудиосистема Toyota Entune 3.0 с поддержкой Apple CarPlay и Amazon Alexa. За доплату клиентам предложат более продвинутую установку Entune Audio Plus с увеличенной диагональю дисплея и спутниковой навигацией. Естественно, в салоне присутствует целая россыпь USB-портов и беспроводная зарядка.
Фанаты громкого и качественного автозвука могут доплатить за 800-ваттную «музыку» JBL. В салоне появилось новое зеркало заднего вида со встроенным дисплеем, отображающим в широком угле происходящее позади автомобиля — изображение подается с установленной выше, чем обычно, камеры заднего вида. Кроме того, топовые комплектации принесут с собой 19-дюймовые колесные диски и массу хромированных элементов в экстерьере.
К чести создателей, Тойота РАВ4 2019 года оснащена множеством продвинутых систем безопасности, входящими в стандартный перечень оборудования. Комплекс Toyota Safety Sense включает в себя систему предупреждения лобовых столкновений с функцией распознавания пешеходов и экстренным торможением, активный круиз-контроль, контроль рядности движения, способный «подрулить» обратно на свою полосу, а также автоматический дальний свет.
Новинкой стала система псевдо-автопилота LTA (Lane Tracing Assyst), которая требует, чтобы руки водителя оставались на руле, но уменьшает необходимость постоянной корректировки курса вручную. Появилась и система распознавания некоторых дорожных знаков с функцией предупреждения невнимательных водителей. Стоит отметить, что сам термин «автопилот» компанией не упоминается, поскольку это лишь ассистирующие водителю технологии.
Продажи Еойота РАВ4 в новом кузове стартуют лишь будущей зимой, а гибридные версии выйдут в 2019 году. Ближе к старту продаж появится и цена новинки.
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