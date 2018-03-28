Daewoo Matiz — самая продаваемая в России малолитражка с пробегом

Хитом перепродаж в сегменте компактных авто (А-класс) в России остается модель Daewoo Matiz . По данным «Автостат Инфо», в феврале этого года в стране было реализовано 2559 Daewoo Matiz с пробегом (-4,7% к прошлому году — 2685 авто).

Второе место по востребованности в сегменте малолитражных авто занимает «ОКА» — 1417 ед. авто, перепроданных в феврале этого года (-4,4%). Модель Kia Picanto удерживает третью строчку рейтинга продаж малолитражек с пробегом с результатом 421 реализованный автомобиль. Перепродажи корейской модели снизились на 3% относительно результата февраля 2017 года (434 авто). В ведущую «пятерку» А-сегмента на вторичном авторынке РФ входят Chevrolet Spark и Peugeot 107 , продажи которых составили 311 и 129 ед. соответственно. Относительно прошлого года продажи «Спарков» выросли на 21,5% (с отметки в 256 ед.), а показатели перепродажи Peugeot 107, наоборот, сократились на 4,4% (с 135 ед. авто).

Такая же расстановка сил на рынке подержанных малолитражек сохраняется с учетом показателей продаж за январь-февраль этого года. Лидирует Daewoo Matiz, перепродажи которого за эти два месяца выросли на 0,4% до 5054 ед. За ним идут «ОКА» (2732 авто, -1,8%) и Kia Picanto (872 шт., +12,5%). Продажи подержанных Chevrolet Spark за тот же период возросли на 11,7% до 572 ед., а показатели реализации Peugeot 107 прибавили 1,7% и увеличились до 244 ед. авто. Аналитический центр «Автостат Инфо» сообщает, что в феврале этого года российские покупатели приобрели 5592 малолитражки с пробегом, что на 4% меньше, чем было куплено годом ранее (5822 авто). По результатам января-февраля текущего года объем перепродаж в этом сегменте вырос на 1,1% в годовом сравнении, то есть с 10 864 до 10 980 ед. авто.