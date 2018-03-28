Среднеразмерный SUV Volkswagen Advansed продадут за пределами Китая

Девизом современных автопромышленников является утверждение, что внедорожников никогда не будет слишком много.

Прежде, чем представить третье поколение Tuareg в ходе автономного мероприятия в Пекине, Volkswagen устроил предварительный показ двух внедорожников, предназначенных для китайского рынка.

Одним из них стал Advanced Mid-Size SUV, разработанный местным СП FAW-VW. модель была показана в спортивной версии R-Line и объявлена как функция, которую можно найти в моделях аналогичного размера от премиального сегмента.

Несмотря на то, что данную модель разрабатывали для китайского рынка, со временем она может выйти за его пределы, так как это довольно сильный внедорожник.

В Европе этот SUV разместится в растущей линейке Volkswagen, где до недавнего времени были только Touareg и Tiguan, но теперь есть еще и семиместное Tiguan Allspace и более компактный T-Roc. Позже в этом году T-Cross будет добавлен в линейку в качестве SUV начального уровня, а в 2020 году мы увидим конвертируемую версию вышеупомянутого T-Roc.

В итоге продвинутый Volkswagen Advanced Mid-Size SUV может стать более дешевой альтернативой Touareg, наподобие Geely Atlas для Европы.