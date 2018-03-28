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Среднеразмерный SUV Volkswagen Advansed продадут за пределами Китая
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Среднеразмерный SUV Volkswagen Advansed продадут за пределами Китая 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Девизом современных автопромышленников является утверждение, что внедорожников никогда не будет слишком много.
Прежде, чем представить третье поколение Tuareg в ходе автономного мероприятия в Пекине, Volkswagen устроил предварительный показ двух внедорожников, предназначенных для китайского рынка.
Одним из них стал Advanced Mid-Size SUV, разработанный местным СП FAW-VW. модель была показана в спортивной версии R-Line и объявлена как функция, которую можно найти в моделях аналогичного размера от премиального сегмента.
Несмотря на то, что данную модель разрабатывали для китайского рынка, со временем она может выйти за его пределы, так как это довольно сильный внедорожник.
В Европе этот SUV разместится в растущей линейке Volkswagen, где до недавнего времени были только Touareg и Tiguan, но теперь есть еще и семиместное Tiguan Allspace и более компактный T-Roc. Позже в этом году T-Cross будет добавлен в линейку в качестве SUV начального уровня, а в 2020 году мы увидим конвертируемую версию вышеупомянутого T-Roc.
В итоге продвинутый Volkswagen Advanced Mid-Size SUV может стать более дешевой альтернативой Touareg, наподобие Geely Atlas для Европы.
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