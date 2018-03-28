Дебютировал 550-сильный «заряженный» Jaguar F-Pace SVR

На автовыставке в Нью-Йорке-2018 британский холдинг Jaguar продемонстрировал «горячий» 550-сильный вседорожник F-Pace SVR.

Отметим, что до этого времени самым мощным «проходимцем» Jaguar F-Pace была комплектация с литерой S, которая укомплектована 380-сильным движком. Модернизированный автомобиль оснастили 5-литровым силовым агрегатом V8 с наддувом, производительность которого 550 лошадиных сил и 680 Нм крутящего момента.

Кроме того, внедорожник укомплектован полноприводной системой и автоматической трансмиссией на 8 скоростей.

«Заряженный» кросс ускоряется с 0 до 100 км/ч всего за 4,1 секунды, а отметка предельной скорости составляет 283 км/ч.

Представители компании отмечают, что Jaguar F-Pace SVR наградили множественными настройками шасси, доработанным рулевым управлением, модернизированной подвеской и активным выхлопом с регулируемым клапаном.

Плюс к этому, подразделение Special Vehicle Operations (SVO) усовершенствовало аэродинамику «заряженного» внедорожника. А в салоне авто появились спортивные кресла, стильное рулевое колесо, информационно-развлекательный комплекс Touch Pro с увеличенным тачскрином, новая отделка и логотипы SVR.

Добавим, что в Великобритании новинка будет стоить от 74 835 фунтов стерлингов (примерно 6 065 000 руб.).