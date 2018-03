Пятиместный Volkswagen Teramont: если не хватает на BMW X6

В рамках Нью-Йоркского автосалона состоялась премьера концепта Volkswagen Atlas Cross Sport, предваряющего появление пятиместной версии Атласа. В России и Китае трехрядную модель продают под именем Teramont.

В статусе прототипа новинка Volkswagen долго не задержится: в серию модель отправят уже в следующем году, ее будут выпускать на заводе в американской Чаттануге, который сегодня производит трехрядный Atlas/Teramont. Главным рынком для новинки станут США, появится ли кросс в России — пока неизвестно.

Пятиместный Atlas Cross Sport получил купеобразный кузов, также у него иное оформление передней части и другие фонари. Радиаторная решетка и эмблема бренда имеют светодиодную подсветку. Автомобиль «стоит» на 22-дюймовых дисках. В салоне под тачскрином мультимедиа-системы появилась сенсорная консоль, с помощью которой можно управлять, например, настройками климат-контроля, включить/выключить обогрев кресел.

Как и товарный Atlas/Teramont, концепт построен на платформе MQB. Длина прототипа равна 4 846 мм, что на 190 мм меньше, чем у семиместного серийного вседорожника, ширина — 2 029 мм (+40 мм по сравнению с трехрядным Atlas), высота — 1 734 мм (-44 мм). Колесная база у обеих машин одинаковая — 2 979 мм.

VW Atlas Cross Sport оснащен гибридной установкой, в состав которой вошли 276-сильный «атмосферник» VR6 3.6 (такой мотор есть и у семиместного Atlas), пара электродвигателей и литий-ионная батарея ёмкостью 18 кВт*ч (ее разместили в центральном тоннеле). Батарею можно заряжать от электросети. Совокупная отдача полноприводного концепта — 359 л.с. (670 Нм). С места до 96 км/ч прототип разгоняется за 5,4 секунды, максимальная скорость — 209 км/ч. Только на электротяге Atlas Cross Sport может проехать примерно 42 километра.

Кроме того, для пятиместного кроссовера предусмотрена гибридная установка без возможности подзарядки: это те же моторы, но их совокупная мощность — 310 л.с., а ёмкость батареи — всего 2 кВт*ч. Такой Atlas Cross Sport разгоняется с 0 до 96 км/ч за 6,5 секунды, «максималка» та же — 209 км/ч.

В Volkswagen пока не сообщили, будут ли гибридные версии у серийного кросс-купе. Если такие установки все же достанутся товарной модели, то их, скорее всего, получит и семиместный Atlas. Кстати, для трехрядного кроссовера, помимо мотора VR6 3.6, еще предусмотрена «турбочетверка» 2.0 TSI, у американской версии SUV она выдает 235 л.с.

Напомним, на прошлой неделе в Пекине Volkswagen представил еще несколько новых вседорожников. В их числе — Touareg третьего поколения.

