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В Сети появилось официальное видео купе Mercedes-AMG C63 S
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В Сети появилось официальное видео купе Mercedes-AMG C63 S 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Официальное видео с участием поставили точку в спорах о купе в версии S.
Только вчера состоялась мировая премьера Mercedes-AMG C63, но модель снова оказалась в заголовках с сообщением об изменении стиля.
Наиболее очевидная модификация заметна на решетке Panamericana для всех четырех вариантов кузова (седан, купе, вагон, кабриолет), которая стала более «злой» по сравнению с другими последними продуктами из Аффальтербаха.
Задняя часть квартета AMG также тонко переработана, а четыре выпускные цилидры переделаны и теперь снабжены блестящим хромированным покрытием для более сильного визуального воздействия и более агрессивным диффузором.
Версия купе Mercedes-AMG C63 получила дополнительный пакет AMG Aerodynamics, в котором есть более передний сплиттер и спойлер, а также широкие вставки в боковые юбки и флисы заднего бампера, с глянцевым черным диффузором.
Стандартные модели С63 оснащены 18-дюймовыми легкосплавными колесами, тогда как «горячая» версия S получит 19-дюймовый комплект.
Под капотом модели S теперь можно найти 4,0-литровый битурбированный V8 мощностью 503 л.с. и 9-скоростной АКПП.
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