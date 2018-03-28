6 причин для нового SKODA RAPID FL

SKODA RAPID открывает новую эру в сегменте семейных автомобилей. Современный яркий дизайн, превосходная управляемость, отличная динамика, просторный салон — модель объединила в себе все самые необходимые характеристики по-настоящему универсального помощника в повседневных поездках. А благодаря кузову лифтбэк и большому багажнику, в автомобиле хватит места для множества полезных вещей, с которыми станут комфортнее дальние путешествия.

Хотите узнать подробности? Тогда вот 6 причин выбрать новый SKODA RAPID FL.

Дизайн кристаллической точности

Почему все новые автомобили ŠKODA легко отличить от автомобилей других марок? Потому что они «говорят» с миром на уникальном языке дизайна ŠKODA, в основе которого — чёткие линии, сбалансированные пропорции, игра света и тени. Своё вдохновение дизайнеры марки черпают в традиционном чешском искусстве огранки хрусталя и архитектуре в стиле кубизм, с которой каждый может ознакомиться на улицах Праги. Обновлённый RAPID несложно узнать по хромированной полосе в нижней части бампера (она полагается автомобилям в наиболее престижных комплектациях) и биксеноновым фарам со светодиодными дневными ходовыми огнями (доступны в качестве опции).

С выходом в интернет

Вы не заметили, что в последнее время мы требуем от автомобиля функциональности смартфона? Обновлённый ŠKODA RAPID отвечает запросам самых продвинутых пользователей. Информационно-развлекательные системы Swing и Amundsen могут быть дополнены системой SmartLink+, обеспечивающей принципиально новый уровень интеграции автомобиля с вашим смартфоном или планшетом (Android и iOS).

Образцово практичен

Отправляетесь ли вы в поход по магазинам, переезжаете на дачу или просто едете всей семьей в путешествие на автомобиле, огромный багажник RAPID будет очень кстати. По объёму — 530 литров по уровень полки — он лучший в классе. Заметим: при всём этом под полом багажника нашлось место для запасного колеса на полноразмерном диске. Багажник у RAPID не только большой, но и очень удобный: правильной формы, с отличным доступом, который обеспечивает подъёмная пятая дверь, с точками для крепления эластичных сеток и ремней (если потребуется зафиксировать тяжёлый груз).

Зонт в специальном отделении

Одно из новых решений Simply Clever на ŠKODA RAPID — складной автоматический зонт в специальной нише под передним пассажирским сиденьем. Неожиданный дождь не сорвёт ваши планы.

Выдающийся уровень безопасности

Семейный автомобиль просто обязан быть безопасным. И ŠKODA RAPID доказывает это своим примером.

Так, все автомобили стандартно оснащаются электронной системой поддержания курсовой устойчивости ESC и антиблокировочной системой ABS. На RAPID может быть установлено до ш​ести подушек безопасности.

С заботой о природе

Для ŠKODA RAPID предлагаются современные моторы, которые отличаются низким потреблением топлива и, как следствие, небольшим уровнем выбросов. Но это не всё. Мы по праву гордимся своими технологиями производства, в том числе и на заводе концерна Volkswagen в России, где выпускают ŠKODA RAPID. Высочайшее европейское качество продукции сочетается с минимальным воздействием производства на окружающую среду. А как иначе? Автомобилей много, а планета у нас одна.

Ждём вас на тест-драйв SKODA.

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