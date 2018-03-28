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Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
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Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко 

Рамблер 18 минут назад
Отечественная компания VIST Robotics провела в Марокко испытания карьерного самосвала-беспилотника. В ходе тестов машина в автоматическом режиме проехала по заданной траектории и осуществила разгрузку. Громадное авто массой 130 тонн обучено двигаться по траекториям, установленным программой. Создан этот автомобиль на базе самосвала КамАЗ-5350. От прародителя новинка отличается дополнительным оборудованием, которое и позволяет перемещаться без участия водителя. Беспилотный самосвал оснащён видеокамерами, радарами, системами связи и бортовым компьютером.
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