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Компания Peugeot представляет новую линейку коммерческих автомобилей на базе фургона Boxer
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Компания Peugeot представляет новую линейку коммерческих автомобилей на базе фургона Boxer 

VanLife 1 час назад
Фото: VanLife
Автомобильный концерн Peugeot подготовил новую линейку транспортных средств, «созданных для бизнеса», на базе модели Boxer.
Эта линейка включает в себя: фургон с типом кузова «самосвал», фургон с откидными бортами, фургон с грузовым отсеком над кабиной водителя, низкопольный фургон с грузовым отсеком над кабиной водителя, промтоварный фургон и бортовой автомобиль. Все эти разновидности основаны на шасси Boxer 335 и укомплектованы 2.0-литровым двигателем Blue HDi мощностью 163 л. с. Мотор работает в паре с 6-ступенчатой механической коробкой передач.
В стандартное оснащение всех автомобилей входит: кондиционер и пересмотренная задняя подвеска с двойными листовыми рессорами и стабилизатором поперечной устойчивости.
В таблице ниже приведены возможные варианты выбора базы:
Тип фургона
Длина грузового отделения
Тип кабины
Полезная нагрузка
Самосвал
L2L3
Одинарная кабинаДвойная кабина
1 222 кг1 033 кг  Фургон с откиднымибортами
L2L3L3
Одинарная кабинаОдинарная кабинаДвойная кабина
1 441 кг1 366 кг1 253 кг  Фургон с грузовымотсеком над кабинойводителя
L3L4
Одинарная кабинаОдинарная кабина
1 147 кг979 кг  Промтоварный фургон
L3L4
Одинарная кабинаОдинарная кабина
1 051 кг983 кг  Бортовой автомобиль
L3L4
Одинарная кабинаОдинарная кабина
965 кг879 кг  О ценах на обновлённую коммерческую линейку фургонов в компании Peugeot пока не говорят.
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