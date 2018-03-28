Производство электрического фургона MAN TGE начнётся в середине лета

Стало известно, что в июле 2018 года компания MAN начнёт производство электрической версии фургона TGE. Эта модель является точной копией Volkswagen e-Crafter, который в конце прошлого года уже был запущен в эксплуатацию. Отличие этих двух моделей будет заключаться лишь в фирменных шильдиках. Фургон e-TGE будет доступен с несколькими типами грузоподъёмности — от 950 до 1 700 кг. За движение автомобиля будет отвечать электрический силовой агрегат мощностью 100 кВт и крутящим моментом 290 Нм. На специальных заправочных станциях заряд батареи можно пополнить за 45 минут до 80%; а от сети 220 В — за 9 часов.

В компании MAN e-TGE позиционируют как городской фургон. Его запас хода равняется 160 км, а максимальная скорость составит 90 км/ч. Для европейских покупателей новый электрофургон уже доступен для предварительного заказа. Его цена стартует с отметки €69 500 (на сегодняшний день порядка 4 934 000 рублей).

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Производство электрического фургона MAN TGE начнётся в середине лета