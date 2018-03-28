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Производство Lexus GS для Европы может закончиться в следующем месяце
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Производство Lexus GS для Европы может закончиться в следующем месяце 

Car.ru 34 минуты назад
Фото: Car.ru
После Toyota Avensis еще один седан японского производителя Lexus GS собирается на старый континент, однако информация об этом не имеет официального подтверждения.
Еще год назад появились слухи о возможной «кончине» серии GS, причем указывалось, что модель исчезнет не только с европейского рынка. Эта новость не стала большим сюрпризом, так как GS и ES слишком похожи, и Lexus нет смысла держать их обоих в линейке, особенно в наши дни, когда «балом правят» внедорожники.
Но сегодня стало известно, что вернувшись на новую платформу TNGA, ES следующего поколения будет использовать макет переднеприводного автомобиля, в отличие от макета RWD с задним приводом.
Довольно загадочный прототип замаскированного седана был замечен в июне 2017 года, и это могли быть новые ES, хотя в этот момент знаки указывали на направление нового GS.
Наряду с этой информацией, есть слухи, что Lexus может в ближайшее время объявить о следующем ES.
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