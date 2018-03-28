Новый Subaru Outback с системой EyeSight представили в Украине

На украинский рынок вышел новый кроссовер Subaru Outback. Отличить обновленный автомобиль можно по новой решетке радиатора, внешним зеркалам заднего вида и переднему бамперу. Оптика головного света теперь полностью светодиодная, да еще с функцией адаптивного поворота фар (SRH) и системой автоматического переключения дальнего света фар (HBA). Для машины доступно 10 цветов кузова, а также новые 18-дюймовые колесные диски.

Интерьер кроссовера преобразился благодаря новому 8-дюймовому сенсорному дисплею, который поселился на центральной консоли. Информационно-развлекательная система умеет связывать смартфоны с авто через протоколы Apple CarPlay и Android Auto, распознавать голосовые команды и прокладывать маршруты с помощью навигации TomTom. На этот же монитор выводится изображение с трех камер обзора. Аудиосистема Harman Kardon с технологией GreenEdge обеспечивает насыщенный и природный звук. Она может быть установлена в автомобиль в качестве опции. Рулевое колесо также получило обновленный дизайн, приобрело более спортивную форму и более удобные клавиши. Опционально в крыше Outback 2018 может устанавливаться стеклянный люк. Водительское кресло оснастили электрорегулировками в восьми направлениях. Спинки сидений второго ряда регулируются по углу наклона. Для отделки интерьера предлагаются как кожаные, так и тканевый вариант оббивки.

Комплекс систем активной безопасности EyeSight включает в себя предаварийное торможение, адаптивный круиз-контроль, предаварийное управление акселератором, предупреждение о начале движения следующего впереди автомобиля, предупреждение о сходе с полосы движения и предупреждение о рыскании в полосе. Также все комплектации обновленного кроссовера оборудуются пакетом Advanced package, в который входят система автоматического управления дальним светом фар HIGH BEAM ASSIST, система определения препятствий позади машины (SRVD), а также камеры фронтального и бокового обзора.

На украинском рынке для Subaru Outback предлагается четырехцилиндровый бензиновый мотор объемом 2,5 литра. Его мощность и максимальный крутящий момент равняются 175 л. с. и 235 Нм соответственно. В паре с силовым агрегатом трудится бесступенчатый вариатор Lineartronic. Система постоянного симметричного полного привода с электронным управлением по умолчанию на переднюю ось передает 60% тяги, на заднюю — 40%. Если условия движения меняются, то и это соотношение может сдвигаться. Познакомиться с кроссовером поближе и пройти тест-драйв можно во всех дилерских центрах Subaru.