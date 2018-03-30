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BMW отзывает в России X3
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BMW отзывает в России автомобили X3 из-за проблем с задним спойлером 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Cars.ru
Компания ООО «БМВ Русланд Трейдинг», которая является официальным представителем производителя BMW на российском рынке, добровольно отзывает в России 1 202 автомобиля BMW X3, сообщает Росстандарт.
«Причиной отзыва является возможная не установка винтов для крепления заднего спойлера. При отсутствии винтов во время поездки в области заднего спойлера могу слышаться шумы, создаваемые потоком воздуха. Кроме того, возможна деформация заднего спойлера, в наихудшем случае — его отсоединение при большой скорости автомобиля», — говорится в сообщении.
Отзыву подлежат автомобили BMW X3, реализованные с 2017 по 2018 год с VIN-кодами.
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