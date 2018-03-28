Ещё
Грузовики марки КАМАЗ начали собирать в Узбекистане
Далее:
Читайте также:
Ещё

Грузовики марки КАМАЗ начали собирать в Узбекистане 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Выпуск российских тяжеловозов организовали на мощностях предприятия компании UzAutoTrailer.
В Узбекистане совместными усилиями ПАО «КАМАЗ» и АО «Узавтосаноат» («Узавтопром») было запущено производство грузовых автомобилей. Российские тяжеловозы сходят с конвейера дочернего предприятия «Узавтопрома», предприятия UzAutoTrailer, расположенного в Самаркандской области.
Соответствующий договор о сотрудничестве стороны заключили в ноябре 2017 года. Согласно документу, АО «Внешнеторговая компания КАМАЗ должна поставлять сборочные комплекты в адрес UzAutoTrailer, где осуществляется сборка шасси и монтаж надстройки собственного и совместного производства.
Новости / Авто и бизнес
КАМАЗ запустил в серию новый седельный тягач
На заводе КАМАЗа запущено серийное производство трёхосного седельного тягача с индексом 65209. Он был представлен в начале сентября 2017 года на выставке Comtrans, которая прошла в столице РФ. В основу модели легли те же…
10766
0  0  02.03.2018
Отметим, в числе дальнейших перспектив развития сотрудничества создание совместного предприятия по сборке автомобильной техники на территории Узбекистана.
Сейчас с конвейера UzAutoTrailer сходит 11 видов грузовых автомобилей КАМАЗ грузоподъёмностью от 10 до 36 тонн. На первом этапе мощность сборочного предприятия составит 1 500 машин в год, впоследствии показатель может быть увеличен в два раза (до 3 000 экземпляров). Тяжеловозы выпускаются на базе шасси челнинского автопроизводителя из сборочных комплектов деталей.
Предполагается, что выпущенные UzAutoTrailer грузовые машины будут поставляться на внутренний рынок Узбекистана, также компании планируют наладить экспорт в соседние страны.
В Ташкенте на днях прошла презентация первых грузовых машин марки КАМАЗ, которые были собраны в республике. В ходе мероприятие представили автосамосвалы различной грузоподъёмности, тягачи, спецтехнику, контейнеровозы, тентовые полуприцепы, рефрижераторы и другие версии тяжеловозов.
Известно, что на данный момент UzAutoTrailer также производит навесную и прицепную технику для большегрузных машин на базе шасси грузовиков MAN. Проектная мощность этого предприятия составляет 3 000 единиц в год.
Наиболее крупным автомобильным предприятием Узбекистана на сегодняшний день является СП GM Uzbekistan мощностью 250 000 легковых машин в год. Оно было создано в марте 2008 года компанией „Узавтопром“ и американским автоконцерном General Motors.
На этом предприятии собирают автомобили марки Ravon, которые поставляются на российский рынок. У нас продаются: хэтчбек Ravon R2 (Chevrolet Spark предыдущего поколения), седаны Nexia R3 (Aveo серии T250), R4 (дореформенный Cobalt), а также Gentra (известный ранее как Lacetti). В 2018-ом модельный ряд обновится за счёт рестайлингового R4, новой „четырёхдверки“ С-класса, а в 2019-ом — первого кроссовера бренда, который обещают представить в ходе ММАС-2018.
По материалам: www.kolesa.ru
Карельские вести: последние новости
Toyota приоткрыла дизайн RAV4 нового поколения Geely показала салон рестайлингового кросс-хэтча Emgrand GS Новый Subaru Forester: второе официальное изображение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся130
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами217
Убить за картошку: как грабят на трассах165
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко8
Россиянам не хватит подержанных машин1
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение