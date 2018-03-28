Грузовики марки КАМАЗ начали собирать в Узбекистане

Выпуск российских тяжеловозов организовали на мощностях предприятия компании UzAutoTrailer.

В Узбекистане совместными усилиями ПАО «КАМАЗ» и АО «Узавтосаноат» («Узавтопром») было запущено производство грузовых автомобилей. Российские тяжеловозы сходят с конвейера дочернего предприятия «Узавтопрома», предприятия UzAutoTrailer, расположенного в Самаркандской области.

Соответствующий договор о сотрудничестве стороны заключили в ноябре 2017 года. Согласно документу, АО «Внешнеторговая компания КАМАЗ должна поставлять сборочные комплекты в адрес UzAutoTrailer, где осуществляется сборка шасси и монтаж надстройки собственного и совместного производства.

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Отметим, в числе дальнейших перспектив развития сотрудничества создание совместного предприятия по сборке автомобильной техники на территории Узбекистана.

Сейчас с конвейера UzAutoTrailer сходит 11 видов грузовых автомобилей КАМАЗ грузоподъёмностью от 10 до 36 тонн. На первом этапе мощность сборочного предприятия составит 1 500 машин в год, впоследствии показатель может быть увеличен в два раза (до 3 000 экземпляров). Тяжеловозы выпускаются на базе шасси челнинского автопроизводителя из сборочных комплектов деталей.

Предполагается, что выпущенные UzAutoTrailer грузовые машины будут поставляться на внутренний рынок Узбекистана, также компании планируют наладить экспорт в соседние страны.

В Ташкенте на днях прошла презентация первых грузовых машин марки КАМАЗ, которые были собраны в республике. В ходе мероприятие представили автосамосвалы различной грузоподъёмности, тягачи, спецтехнику, контейнеровозы, тентовые полуприцепы, рефрижераторы и другие версии тяжеловозов.

Известно, что на данный момент UzAutoTrailer также производит навесную и прицепную технику для большегрузных машин на базе шасси грузовиков MAN. Проектная мощность этого предприятия составляет 3 000 единиц в год.

Наиболее крупным автомобильным предприятием Узбекистана на сегодняшний день является СП GM Uzbekistan мощностью 250 000 легковых машин в год. Оно было создано в марте 2008 года компанией „Узавтопром“ и американским автоконцерном General Motors.

На этом предприятии собирают автомобили марки Ravon, которые поставляются на российский рынок. У нас продаются: хэтчбек Ravon R2 Chevrolet Spark предыдущего поколения), седаны Nexia R3 (Aveo серии T250), R4 (дореформенный Cobalt), а также Gentra (известный ранее как Lacetti). В 2018-ом модельный ряд обновится за счёт рестайлингового R4, новой „четырёхдверки“ С-класса, а в 2019-ом — первого кроссовера бренда, который обещают представить в ходе ММАС-2018.

По материалам: www.kolesa.ru