Выгода вне конкуренции. Настало время для SKODA SUPERB

SKODA SUPERB создан, чтобы обращать на себя внимание окружающих. Оцените элегантные формы в дизайне. Почувствуйте невероятный простор и комфорт в салоне. Испытайте премиальные технологии седана бизнес-класса.

Ваша выгода при покупке SKODA SUPERB 2016 и 2017 года выпуска может составить до 225 000 рублей. *

Ещё сомневаетесь?Тогда вот ещё 6 причин стать владельцем SKODA SUPERB в марте:

Премиальные технологии, невероятный комфорт и вместительность. Специальная версия с 4х4 и Sportline. Возможность приобретения кузова Limo или кузова Combi. Выгодный кредит: ежемесячный платеж 16 500 рублей**. Специальные условия по страхованию КАСКО до 4%***. Индивидуальное предложение от официального дилера.

Подробности акции уточняйте у менеджеров отдела продаж по телефону: +7 (495) 780-9-780 Атлант-М Тушино

Официальный дилер SKODA

Тел. : +7 (495) 780-9-780 Адрес: Москва, Строительный проезд, 7А, корп. 11 www.atlant-motors.ru *Выгода достигается при покупке модели ŠKODA SUPERB. Срок предложения с 1 по 31 марта 2018 г. Количество автомобилей ограничено.

**Ежемесячный платеж по кредиту в сумме 15 900 рублей означает величину затрат клиента, взявшего кредит по программе кредитования ООО " Фольксваген Банк РУС" (далее — «Банк») «ŠKODA OCTAVIA, YETI, SUPERB с остаточным платежом» на покупку нового автомобиля ŠKODA Superb с расчетной розничной ценой 1 312 000 рублей, на срок 36 месяцев, с первоначальным взносом 409 050 рублей (31,18% от стоимости автомобиля), остаточным платежом 524 800 рублей (40% от стоимости автомобиля) и процентной ставкой 8,9% годовых при предоставлении полного пакета документов. Данная информация не является офертой Банка, расчет является приблизительным. Полная стоимость кредита и конкретные параметры кредита будут рассчитаны на основании Анкеты клиента, направляемой в Банк для одобрения кредитной заявки. Основные условия кредитования Банка в рамках продукта «ŠKODA Simply Clever»: валюта кредита — рубли РФ; сумма кредита от 120 тыс. до 4 млн рублей при предоставлении полного комплекта документов и до 2 млн рублей при предоставлении двух документов, минимальный размер первоначального взноса 30% от стоимости автомобиля и суммы страховой премии, в случае, финансирования за счет кредита. Процентная ставка при предоставлении полного пакета документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев — 8,9% годовых. Процентная ставка при предоставлении двух документов составит: при сроках 12, 18, 24, 30, 36 месяцев — 11,9% годовых. Минимальный размер остаточного платежа составит 20% от стоимости автомобиля; максимальный размер остаточного платежа составит: при сроке 12 месяцев — 55% от стоимости автомобиля, при сроках 18 или 24 месяца — 45% от стоимости автомобиля, при сроках 30 или 36 месяцев — 40% от стоимости автомобиля. Обеспечение по кредиту — залог приобретаемого автомобиля. Часть кредита может быть направлена на оплату страхования КАСКО и/или иных программ страхования, сумма страховой премии по которым зависит от перечня страхуемых рисков, выбранной Клиентом программы и суммы кредита. Срок действия акции с 01.03.2018 г. по 31.03.2018г.

Условия предоставления кредита действительны на 01.03.2018г. и могут быть изменены Банком. Информация по телефону Банка: 8-800-700-75-57 (звонок по России бесплатный). Лицензия ЦБ РФ № 3500, 117485, г. Москва, ул. Обручева, д.30/1, стр.1. www.vwbank.ru.

***Специальное предложение на приобретение полиса КАСКО на 1 год для автомобилей SKODA SUPERB. Предложение действует на договор страхования КАСКО сроком 1 год, при условии минимального возраста лиц, допущенных к управлению не менее 35 лет и стажа вождения не менее 10 лет, без оснащения ТС системой дистанционного или автоматического запуска двигателя. Страховая сумма не должна превышать действительную стоимость страхуемого имущества. Условия программы могут быть изменены в одностороннем порядке СПАО «Ингосстрах» . Предложение носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 01.03.2018 по 31.03.2018 включительно. Подробности и полный список дилерских центров, участвующих в программе, уточняйте по телефону горячей линии 8 495 956 55 55, на сайте www.ingos.ru и в салонах официальных дилеров ŠKODA. Страхование осуществляет СПАО «Ингосстрах», лицензия ФССН С №092877.

Подробные Условия страхования изложены в Правилах страхования СПАО «Ингосстрах», в т.ч. размещенных на сайте страховщика www.ingos.ru. Оформление договора осуществляется на бумажном носителе, заключение в электронном виде не допускается. Вся информация носит справочный характер и не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ).