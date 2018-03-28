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Mercedes-AMG обновил семейство C63
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Mercedes-AMG обновил семейство C63 

Автовести 8 минут назад
Фото: Автовести
Внешние обновления довольно консервативны, уже были освоены предыдущими модификациями «цешки» и призваны подогнать внешность всех модификаций под общий корпоративный дизайн. Изменился дизайн решетки радиатора (появились тонкие вертикальные планки), обновилась светотехника и патрубки выхлопной системы, в салоне появились новые варианты отделки и новое рулевое колесо.
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После обновления C63 не стал мощнее: он оснащается прежним 4-литровым V8 с двумя турбинами, который выдает 476 л.с. и 650 Нм в стандартной версии и 510 л.с. (700 Нм) — в модификации S. Однако в пару мотору теперь заявлена новая коробка передач: девятиступенчатая AMG Speedshift MCT 9G вместо семиступенчатой. Вся мощность, как и прежде, подается на задние колеса.
К тому же теперь и базовая версия C63 вооружена электронным дифференциалом повышенного трения (раньше это была прерогатива старшей версии C63 S, а на стандартном C63 стоял механический дифференциал). Динамика разгона, как и мощность, не изменилась. Она зависит от типа кузова и варьируется от 4,2 секунды до сотни (универсал и кабриолет C63) до 3,9 секунды до сотни (купе C63 S).
Семейство C63 оснащается адаптивным шасси AMG Ride Control, системой рулевого управления с переменным передаточным отношением, расширенным набором настроек шасси. Интересной опцией станет система записи телеметрии, которая будет по умолчанию доступна для версии C63 S и за доплату — для версии C63.
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