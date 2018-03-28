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Audi рассекретила новый 450-сильный лифтбэк
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Audi рассекретила новый 450-сильный лифтбэк 

Авторамблер 30 минут назад
Фото: Авторамблер
Лифтбэк укомплектовали турбодвигателем V6 объемом 2,9 литра, который выдает 450 л.с. и работает в паре с 8-диапазонным «автоматом» Tiptronic. По данным производителя, разгон с места до «сотни» занимает у RS5 Sportback 4 секунды, а максимальная скорость составляет 249 км/ч. Предполагается, что новинка составит конкуренцию BMW M3 и Mercedes-AMG C63. Для сравнения, первый разгоняется до «сотни» за 4,1 секунды, а второй — менее чем за четыре секунды.
Внешне Audi RS5 Sportback отличается от одноименного купе более агрессивным дизайном, в частности, увеличенными воздухозаборниками. Лифтбэк получил полностью светодиодную оптику, спортивную выхлопную систему и корпуса зеркал, выполненные из карбона. Стандартно новинка оснащается трехзонным климат-контролем, спортивными креслами и «мультимедийной» с 7-дюймовым экраном. Обивка салона выполнена из кожи и алькантары.
Цены и сроки появления модели на рынке будут объявлены позже.
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