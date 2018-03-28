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VW превратит Atlas в пятиместный гибрид
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Volkswagen превратит внедорожник Atlas в пятиместный гибрид 

Motor.ru 3 часа назад
Фото: Motor.ru
Компания Volkswagen на автосалоне в Нью-Йорке представила концептуальный вседорожник Atlas Cross Sport. Новинка стала предвестником серийной модели — пятиместного варианта Atlas, производство которой будет налажено на заводе марки в Чаттануге, США, в следующем году.
В основе Volkswagen Atlas Cross Sport лежит модульная архитектура MQB. Длина кроссовера составляет 4846 миллиметров, ширина — 2029 миллиметров, высота — 1735 миллиметров.
Гамма двигателей концепт-кара состоит из двух гибридных установок. Первая — умеренная — включает в себя 3,6-литровый агрегат V6, два электромотора и блок батарей емкостью два киловатт-часа. Ее отдача составляет 314 лошадиных сил. Оснащенный такой установкой вседорожник может разгоняться до 97 километров в час за 6,5 секунды. Максимальная скорость — 209 километров в час.
Подключаемый гибрид Atlas Cross Sport использует ту же «шестерку» и два электромотора, однако питаются они от аккумулятора емкостью 18 киловатт-часов, установленного в центральном тоннеле. Суммарная отдача — 360 лошадиных сил. Разгон до 97 километров в час — 5,4 секунды.
Коробка в обоих случаях — шестиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями.
Для Atlas Cross Sport PHEV доступно пять режимов работы силовой установки: электрический, когда для движения используется только электромотор, установленный на задней оси, гибридный, спортивный, внедорожный и режим рекуперации энергии.
Вседорожник оснащается полностью светодиодной головной оптикой, дневными ходовыми огнями, в роли которых выступают горизонтальные планки решетки радиатора, 22-дюймовыми колесными дисками, информационно-развлекательной системой с 10,1-дюймовым тачскрином и 12,3-дюймовой цифровой «приборкой».
Volkswagen Teramont, который на других рынках называется Atlas, дебютировал в ноябре 2016 года. Семиместный внедорожник построен на модульной платформе MQB, а его длина превышает пять метров. Продажи Teramont на российском рынке начнутся весной текущего года. Цена — от 2 799 000 рублей.
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