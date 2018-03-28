Новый кроссовер Jeep встал на конвейер

В Китае стартовало производство вседорожника Grand Commander.

Toyota Highlander. Выпуск нового кроссовера Jeep налажен в городе Чанша на заводе СП концернов FCA и GAC. Предприятие также производит «паркетники» Jeep Compass , Renegade и Cherokee. На китайский рынок Grand Commander выйдет в середине апреля текущего года. В FCA утверждают, что SUV предназначен только для Поднебесной. Впрочем, не исключено, что позже кросс все же появится и в других странах, где он мог бы составить конкуренцию, например, Ford Explorer

По предварительным данным, Grand Commander построен на той же платформе, что и Cherokee. Новый SUV предложат в семиместной версии, кресла расположены по схеме 2+3+2. Длина машины равна 4 873 мм, ширина — 1 892 мм, высота — 1 738 мм, размер колесной базы составляет 2 800 мм. При этом, как отмечают китайские СМИ, у кросса будет и пятиместный вариант, он поступит в продажу под именем Commander. Отметим, в Jeep эту информацию до сих пор не подтвердили.

Трехрядный вседорожник оснащается бензиновой «турбочетверкой» 2.0 мощностью 234 или 265 л.с. Двигатель работает в паре с девятидиапазонным «автоматом» ZF, привод — передний или полный.

Для Jeep Grand Commander предусмотрены: кожаный салон, мультимедийная система с большим сенсорным экраном, панорамная крыша, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, системы предотвращения столкновения, предупреждения о выходе из занимаемой полосы и мониторинга «слепых» зон, автопарковщик.

Цена новинки пока не объявлена. Скорее всего, в линейке бренда Grand Commander займет нишу между Cherokee и Grand Cherokee. Первая модель в Китае обойдется минимум в 209 800 юаней (около 1 912 000 рублей по актуальному курсу), а флагманский внедорожник там стоит от 559 900 юаней (примерно 5 103 000 рублей).

По материалам: www.kolesa.ru