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В Нью-Йорке дебютировала пятидверная Audi RS5
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В Нью-Йорке дебютировала пятидверная Audi RS5 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: motor.ru
На автосалоне в Нью-Йорке состоялась мировая премьера пятидверной версии RS5 — Sportback. В линейке машин пятой серии такая модификация появилась впервые. Как и купе, RS5 Sportback оснастили «битурбошестеркой» от Porsche Panamera.
От гражданских версий новинка отличается массивными воздухозаборниками, передним и задним спойлером, диффузором, а также овальными парубками выхлопной системы. В стандартное оснащение RS5 Sportback входят 19-дюймовые диски, на дюйм больше — за доплату. Подвеска спорткара занижена на семь миллиметров по сравнению с S5 Sportback.
Силовой агрегат — 2,9-литровый двигатель V6 с двумя турбонагнетателями — выдает 450 лошадиных сил и 600 Нм крутящего момента, которые доступны в диапазоне от 1900 до 5000 оборотов в минуту. С нуля до 97 километров в час RS5 Sportback способен разгонять за 3,9 секунды. Максимальная скорость пятидверки — 280 километров в час.
«Битурбошестерка» сочетается с восьмиступенчатым автоматом, через который тяга распределяется в соотношении 40 на 60 в пользу задней оси. При пробуксовке на переднюю ось может поступать до 85 процентов момента, а на заднюю до 70-ти. Дополнительно RS5 Sportback можно укомплектовать задним спорт-дифференциалом.
В список оснащения Audi RS5 Sportback входят спортивные сидень и руль с отделкой кожей, адаптивная подвеска, керамические тормоза и система выбора режимов движения с возможностью создания персональных настроек.
Двухдверка RS5 нового поколения дебютировала весной прошлого года на Женевском автосалоне. В России стоимость автомобиля составляет минимум 5 050 000 рублей.
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