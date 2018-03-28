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BMW и Daimler договорились о создании СП для развития городских сервисов
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BMW и Daimler договорились о создании СП для развития городских сервисов 

Rambler News Service 36 минут назад
Фото: Ведомости
BMW Group и Daimler AG договорились об объединении усилий в развитии городских сервисов мобильности. Автопроизводители подписали соглашение о создании совместной компании, говорится в совместном сообщении компаний.
Стороны получат по 50% в СП, который объединит сервисы каршеринга Car2Go и DriveNow, мультимодальной и мобильности по запросу, сервисов совместных поездок mytaxi, Chauffeur Privé, Clever Taxi и Beat, сервисов паркинга ParkNow и Parkmobile Group/Parkmobile LLC, зарядных сервисов ChargeNow и Digital Charging Solutions.
Совместный проект подлежит экспертизе и одобрению соответствующими органами по вопросам конкуренции.
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