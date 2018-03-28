BMW и Daimler договорились о создании СП для развития городских сервисов

BMW Group и Daimler AG договорились об объединении усилий в развитии городских сервисов мобильности. Автопроизводители подписали соглашение о создании совместной компании, говорится в совместном сообщении компаний.

Стороны получат по 50% в СП, который объединит сервисы каршеринга Car2Go и DriveNow, мультимодальной и мобильности по запросу, сервисов совместных поездок mytaxi, Chauffeur Privé, Clever Taxi и Beat, сервисов паркинга ParkNow и Parkmobile Group/Parkmobile LLC, зарядных сервисов ChargeNow и Digital Charging Solutions.

Совместный проект подлежит экспертизе и одобрению соответствующими органами по вопросам конкуренции.