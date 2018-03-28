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BMW и Daimler объединят бизнесы транспортных услуг в СП
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BMW и Daimler объединят бизнесы транспортных услуг в СП 

Прайм 1 час назад
Bayerische Motoren Werke AG и Daimler AG договорились об объединении своих бизнесов транспортных услуг, о чем они заявили в среду.
Как сообщает Dow Jones, компании объединят эти подразделения в совместное предприятие, в котором каждой будет принадлежать по 50%. В рамках этой сделки BMW и Daimler планируют расширить ассортимент услуг в сферах совместного использования автомобилей, такси, парковки и зарядки электромобилей.
Как добавили компании, они останутся конкурентами на основных направлениях деятельности.
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