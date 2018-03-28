BMW и Daimler объединят бизнесы транспортных услуг в СП

Bayerische Motoren Werke AG и Daimler AG договорились об объединении своих бизнесов транспортных услуг, о чем они заявили в среду.

Как сообщает Dow Jones, компании объединят эти подразделения в совместное предприятие, в котором каждой будет принадлежать по 50%. В рамках этой сделки BMW и Daimler планируют расширить ассортимент услуг в сферах совместного использования автомобилей, такси, парковки и зарядки электромобилей.

Как добавили компании, они останутся конкурентами на основных направлениях деятельности.