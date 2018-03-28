Jaguar представит первый в мире беспилотный премиум‐автомобиль

Об этом сообщил «Интерфакс».

Сообщается, что Jaguar подписал договор с Waymo, согласно которому компании гарантируют долгосрочное партнерство. Его детищем и станет первый в мире люксовый

автомобиль-беспилотник, премьера которого ожидается на международном автосалоне в Нью-Йорке, который пройдет с 30 марта по 8 апреля. Новинка получила название Jaguar

I-PACE

Беспилотную технологию разработала компания Waymo. Испытания автомобиля стартуют в этом году. Анализ поведения беспилотника в реальных условиях позволит инженерам корпорации сделать технологию наиболее совершенной, а также обеспечить полную безопасность разработке.

В предстоящие два года Jaguar соберет 20 тысяч беспилотных автомобилей

I-PACE. Планируется, что электромобили войдут в первую в мире систему беспилотных такси, заказать которые можно будет с помощью мобильного приложения.

Дизайн первого в мире российского беспилотного автомобиля разработала начинающий дизайнер Арина Тарасова. Сообщается, что данный проект стал частью дипломной работы девушки. Свою разработку она представила на видео.