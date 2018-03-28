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Lincoln Aviator Concept: уже не «альпинист»…
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Lincoln Aviator Concept: уже не «альпинист»… 

Автомобили 1 час назад
Фото: Автомобили
В начале двухтысячных годов Ford уже выпускал модель Aviator — среднеразмерный SUV, унифицированный с тогдашними FordExplorerи MercuryMountaineer. Базовая версия — заднеприводная, за доплату предлагали и задний привод. Из-за относительно высокой цены «Авиатор» стоил дороже своих «родственников», машина пользовалась низким спросом и прожила на конвейере менее четырёх лет. Интересно, что столько же было отмерено и Explorer — модель третьего поколения, запущенная в 2002 году, уже на момент появления оказалась устаревшей.
В рамках очередной попытки по реанимации марки Lincoln, «фордовцы» решили возобновить выпуск модели, благо Explorerпятого поколения показывает вполне себе устойчивые продажи, да и по потребительским свойствам ушёл далеко от предшественника. Концепт LincolnAviator, показанный на автосалоне в Нью-Йорке, выглядит вполне себе как серийный образец. У Explorer скоро смена поколений, видимо, вместе с новым «исследователем» появится и «авиатор» второго поколения.
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