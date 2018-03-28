Ещё
Кроссовер RAV4 пятого поколения показали на автосалоне в США
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кроссовер RAV4 пятого поколения показали на автосалоне в США 

ИД «Собеседник» 1 час назад
Фото: ИД "Собеседник"
Японский автоконцерн Toyota представил новый кроссовер RAV4 на международном автосалоне в Нью-Йорке. Как пишут СМИ, автомобиль RAV4 пятого поколения стал немного длиннее и шире своего предшественника. Паркетник получил новую платформу TNGA (Toyota New Global Architecture) и передовой комплекс безопасности Toyota Safety Sense 2.0. Новый RAV4 будет представлен в двух разновидностях — с 2,5-литровым гибридно-электрическим двигателем и с двухлитровым бензиновым. Машину оснастили 8-скоростной автоматической коробкой передач и системой полного привода, которая умеет перераспределять тягу между задними колесами для лучшего прохождения поворотов и экономии топлива. Новинка получила дизайн в стиле концепта Toyota FT-AC с рублеными формами. По мнению экспертов, новый кроссовер имеет более мужественный вид, чем старые модели. На американском рынке RAV4 появится в конце 2018 года, на европейском — в первом квартале следующего года. На российских дорогах «рафик», который станут собирать в Петербурге, можно будет увидеть позднее.
ИД «Собеседник»: последние новости
От олимпийцев уезжают награды Лифт с пятью рабочими рухнул в шахту на заводе под Москвой Человек погиб в ДТП с участием автобуса на юге Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся145
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко11
Убить за картошку: как грабят на трассах169
Названо самое «паразитирующее» нарушение ПДД в Москве2
Россиянам не хватит подержанных машин2
Видео
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
07:51
Российский самосвал-беспилотник гоняет по Марокко
Бортжурнал
00:30
Как не лишиться водительских прав за обгон
Бортжурнал
06:34
Автобус с едущими проверять ТЦ на пожароопасность загорелся
ДТП Пожары
00:47
Минтруд дал совет опаздывающим на работу россиянам
Автоновости
00:43
Россияне столкнутся с необоснованными штрафами
Автоновости
02:01
«Успел уехать из ада»: футбол парализовал Москву
Бортжурнал
02:58
Россиян оштрафуют по-новому
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение