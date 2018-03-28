Кроссовер RAV4 пятого поколения показали на автосалоне в США 

Японский автоконцерн Toyota представил новый кроссовер RAV4 на международном автосалоне в Нью-Йорке. Как пишут СМИ, автомобиль RAV4 пятого поколения стал немного длиннее и шире своего предшественника. Паркетник получил новую платформу TNGA (Toyota New Global Architecture) и передовой комплекс безопасности Toyota Safety Sense 2.0. Новый RAV4 будет представлен в двух разновидностях — с 2,5-литровым гибридно-электрическим двигателем и с двухлитровым бензиновым. Машину оснастили 8-скоростной автоматической коробкой передач и системой полного привода, которая умеет перераспределять тягу между задними колесами для лучшего прохождения поворотов и экономии топлива. Новинка получила дизайн в стиле концепта Toyota FT-AC с рублеными формами. По мнению экспертов, новый кроссовер имеет более мужественный вид, чем старые модели. На американском рынке RAV4 появится в конце 2018 года, на европейском — в первом квартале следующего года. На российских дорогах «рафик», который станут собирать в Петербурге, можно будет увидеть позднее.