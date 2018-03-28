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Mini Electric Concept: Остин и Моррис вычеркнуты из жизни!
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Mini Electric Concept: Остин и Моррис вычеркнуты из жизни! 

Автомобили 2 часа назад
MiniBritish Motor — ныне уже не существующей. Менеджеры и решили повысить название до статуса марки — прежде автомобильчик выпускали под марками и. Собственно, главным внешним отличием самостоятельного стало отсутствие дверных петель.
Что касается концепта, представленного в Нью-Йорке, он ещё раз напоминает, что в 2019 году в серию пойдёт электрический, который будет создан на базе 3-дверной версии модели нынешнего поколения. В остальном концептуальный выполняет роль исключительно выставочного шоу-кара. Ну, или шоу-стоппера, кому как угодно…
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