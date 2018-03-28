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FAMILY M WEEKEND В BMW M Boutique
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FAMILY M WEEKEND В BMW M Boutique 

Wroom.ru 2 часа назад
BMW M Boutique РОЛЬФ-Премиум провел удивительное мероприятие с ориентацией на семейную аудиторию, где дети выступили амбассадорами бренда BMW. Приглашенный ведущий был один — зато какой! Поэт, писатель, драматург Григорий Остер исполнил свои новые, и не только новые, стихи. Автора «Вредных советов», мы уверены, послушать было полезно. И не только детям. Поскольку мероприятие проходило в первом в России BMW M Boutique, то стоило ли удивляться, что дело не ограничилось стихами. В программе были кольцевые автогонки на столе с розыгрышем призов от BMW M Boutique, а также крио шоу и химическое шоу. Ну и, само собой, сладкий стол и смузи-бар. Ждем Вас ежедневно по адресу: ул. Большая Якиманка, 26. Наш телефон: +7 495 787-1787. m.bmw-rolf.ru Узнайте о нас больше из социальных сетей:
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