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VW Atlas Cross Sport Concept: для 54-х и выше
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VW Atlas Cross Sport Concept: для 54-х и выше 

Автомобили 1 час назад
Фото: Автомобили
Atlas и Tiguan — главная ударная сила Volkswagen в Америке. Эти модели выбирает каждый второй покупатель марки, а точнее, каждые 54 покупателя из ста. Долю эту нужно холить, лелеять, растить, для чего нишевая модификация на базе Atlas подойдёт как нельзя лучше.
Если убираются два сиденья в заднем свесе, то логично и корму укоротить и облагородить — значит, «спорт». А если «спорт», значит нужна и мощная силовая установка под капотом, конечно, гибридная, да ещё и с подзаряжаемой от внешнего источника высоковольтной батареей. Ёмкость её невысока — только 18 кВт-ч, зато она легко поместилась в центральном туннеле.
355-сильный агрегат обещает и более 40 км пробега на чистейшем электричестве. В этом случае VWAtlasCrossSportConcept — исключительно заднеприводный. Собственно, задние колёса и можно «докрутить» исключительно электричеством. С места до 96 км/ч машина разгоняется за 6,5 с, а максимальная скорость составляет всего-то 130 миль/ч (208 км/ч). Прямо скажем, так себе «спорт»…
Если смотреть на машину анфас, не видя кормы, её всё равно можно опознать — горизонтальные ламели радиаторной решётки подсвечиваются диодами и работают как ходовые огни.
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