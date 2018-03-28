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Ravon поднял цены на новые автомобили на 10-30 тыс. рублей
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Ravon поднял цены на новые автомобили на 10-30 тыс. рублей 

Rambler News Service 1 час назад
Компания Ravon подняла цены на новые автомобили на российском рынке в марте 2018 года на 10-30 тыс. рублей в зависимости от модели, сообщил «Автостат».
Седан Ravon Nexia стал дороже на 20 тыс. рублей во всех комплектациях. Теперь он предлагается по цене от 499 тыс. рублей. Хэтчбек Ravon R2 также стал дороже на 20 тыс. рублей. Базовая цена стала начинаться от 489 тыс. рублей.
Модель Gentra прибавила в цене 10 тыс. рублей. Самая доступная версия модели теперь предлагается от 569 тыс. рублей, а модель Ravon R4 выросла в цене на 10-30 тыс. рублей в зависимости от комплектации (от 529 тыс. рублей).
Автомобили Ravon собираются для России на заводе компании GM Uzbekistan в Узбекистане.
Ранее сообщалось, что ставки утилизационных сборов с 1 апреля 2018 года вырастут в среднем на 15%. Особенно рост ставок повлияет на цены на импортируемые автомобили.
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