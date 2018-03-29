В России подорожала самая доступная иномарка

Хэтчбек Ravon R2 — самая доступная иномарка на российском авторынке — стал дороже. Производитель поднял цены на все комплектации модели на 20 тысяч рублей. Таким образом она теперь стоит от 489 000 до 559 000 рублей.

Как сообщает агентство «Автостат», которое ведет регулярный мониторинг цен на рынке, выросли в цене и другие автомобили узбекского бренда. Так, седаны Nexia подорожали на те же 20 тысяч рублей, и теперь их можно приобрести за 499-599 тысяч. У Gentra цена изменилась на 10 тысяч рублей во всех комплектациях (до 569-699 тысяч), а у Ravon R4 ценообразование оказалось сложнее. Подорожали все версии, но в диапазоне от 10 до 30 тысяч рублей. Теперь эту машину можно купить за 529-649 тысяч рублей.

Впрочем, по действующей акции Ravon R2 2017 года выпуска, как и аналогичные Nexia с Gentra, до 1 апреля можно купить со скидкой, а по сути — по прежней цене. То есть, в случае с хэтчбеком, — за 439 000 рублей. Но если в Ravon эту акцию не продлят, статус самой доступной иномарки перейдет к российско-японскому седану Datsun on-Do. Автомобили этой модели, произведенные в прошлом году, пока можно купить за 440 000 рублей, в нынешнем — за 451 000.

Отметим, что в текущем году продажи Ravon стремительно растут. Так, по итогам января и февраля объем реализации — в сумме 2 940 автомобилей — вырос на 230% и 191% соответственно по сравнению с аналогичными периодами 2017-го. Самой востребованной моделью является седан Nexia — 1 142 продажи за первые два месяца. Хэтчбек R2 разошелся тиражом 759 экземпляров.