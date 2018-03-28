Lexus представил шикарный люксовый кроссовер UX

Премьера премиального внедорожника Lexus UX состоялась на открывшемся в Нью-Йорке автошоу.

Это стало дебютом на рынке США.

Острый кузов и внушительная решетка радиатора. Вот, что в первую очередь бросается в глаза в новинке. Второй особенностью премьеры от Lexus стали доставшиеся от концепткара задние фонари со 120 светодиодными светильниками. Завершают внешнее впечатление диски в 17 и 18 дюймов.

Представленный внедорожник может похвастаться новой для себя платформой GA-C, обеспечивающей крайне низкий центр тяжести. Это позволяет легче преодолевать повороты на извилистых дорогах.

Дизайн салона не стал таким революционным. Можно выделить кожаные сидения с вкраплением элементов из сашико. Они напоминают о японских восточных единоборствах. Кроме того, в кабине можно выделить вентиляционные отверстия со светодиодным обрамлением. Причем светильники питаются на беспроводной основе.

Что же касается мотора, он представляет собой двухлитровый бензиновый двигатель в 4 цилиндра, способный развивать мощность в 168 лошадиных сил. При этом КПД установки составляет 40%.