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MINI представил модификацию Countryman Panamericana для долгого путешествия
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MINI представил модификацию Countryman Panamericana для долгого путешествия 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Британцы выпустят лишь три специальных кроссовера и отправят их в поездку по Панамериканскому шоссе длиной почти 30 000 километров.
На Нью-Йоркском международном автошоу компанией MINI была представлена экспериментальная модификация плагин-гибридного кроссовера Cooper S E Countryman All4, получившая название Panamericana. Ее оснастили дополнительным оборудованием, которое поможет облегчить дальнее путешествие.
Само название Panamericana дано спецверсии в честь сети автодорог, протянутых от Аляски в Северной Америке до острова Огненная Земля в Южной Америке. Эта сеть называется Панамериканское шоссе. Его длина составляет порядка 30 000 километров. Именно поэтому его можно считать самой длинной дорогой в мире.
Countryman Panamericana отличается дополнительной световой техникой, установленным на крыше багажником, на котором можно перевозить запасное колесо и шины. Сам автомобиль обут в шины run-flat. На боковины кузова нанесли виниловые наклейки в виде силуэтов двух континентов — Северной и Южной Америк.
Плагин-гибридная силовая установка в модификации Panamericana не изменилась. Как и в Cooper S E Countryman All4, она состоит из 1,5-литрового трехцилиндрового бензинового турбомотора мощностью 136 лошадиных сил и 87-сильного электродвигателя. Он питается от аккумуляторной батареи емкостью 7,6 кВт*ч. Суммарная мощность установки составляет 224 л.с. и 385 Нм крутящего момента, который передается на колеса шестиступенчатой автоматической коробкой передач. Запас хода на одной электротяге составляет до 40 километров.
Таким длительным путешествием производитель MINI хочет доказать, что гибриды подходят не только для коротких поездок между соседними городами.
В начале года MINI представила в Детройте обновленные хэтчбеки и кабриолет.
По материалам: www.kolesa.ru
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