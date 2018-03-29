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Новинка — Mini Countryman Panamericana отправится в дальнее путешествие
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Новинка — Mini Countryman Panamericana отправится в дальнее путешествие 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Автомодель представили на мотор-шоу в Нью-Йорке. В целевых характеристиках автомобиль представляли не иначе, как машину для путешествий.
Известно, что обсуждаемая модификация вседорожника мало чем отличается от базовой. Разве только некоторыми внешними изменениями в дизайне и парой новых фонарей. Также у машины появился верхний багажник с запасным колесом.
По силовой части плагин-гибридный агрегат рассчитан на 221 л.с. В комплекте автоновинки идут литий-ионные аккумуляторы, позволяющие на электротяге пройти около 50 километров.
Сейчас же создатели планируют отправить свое творение на «прогулку» в 25750 километров по Южной Америке на остров Огненная Земля.
Создатели обсуждаемой автомодели уверены в своем детище абсолютно. А данный пробег хотя использовать в показательных целях, дабы утвердить мнение о надежности своей продукции.
О дате старта сообщат позже. Вся информация о путешествии будет доступна на страничке Mini в Инстаграм.
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