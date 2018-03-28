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Lamborghini разрабатывает четвертую модель
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Lamborghini разрабатывает четвертую модель 

Quto.ru 39 минут назад
Фото: Quto.ru
Компания Lamborghini работает над еще одним автомобилем, который станет четвертым в линейке итальянской марки. Напомним, на данный момент Lamborghini предлагает суперкары Huracan и Aventador, а также внедорожник Urus.
Глава марки Стефано Доменикали в рамках автосалона в Нью-Йорке заявил, что в компании действительно ведутся разработки новинки, но она будет представлена в период между 2025 и 2030 годами.
Ранее, по слухам, новым автомобилем должен был стать суперкар, который в модельном ряду занял бы место ниже Huracan. СМИ также сообщали о наследнике легендарной Miura. Но в последнее время участились предположения о разработке электрического представительского седана на платформе PPE (Premium Platform Electric), которую совместными усилиями разрабатывают Porsche и Audi.
Сам Доменикали ответил на вопрос о позиционировании новинки уклончиво, заявив, что в компании все еще ведутся дискуссии на эту тему. Вполне вероятно, что им станет серийная версия концепта Estoque. Читайте статью на QutoЧитайте также:Audi представил пятидверное купе RS 5 SportbackЛегендарной «Оке» подыскали заменуКак АЗС нарастят прибыль с продажи бензина
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