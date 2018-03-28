Cadillac XT4: на двух цилиндрах

Ещё накануне первого журналистского дня автосалона в Нью-Йорке, CadillacXT4 представили в шоу-руме штаб-квартиры марки на Манхэттене. Американцы пытаются поймать волну роста популярности среднеразмерных кроссоверов и совершенно логично после запуска ХТ5, случившегося несколько лет назад, запускают SUV меньшего размера. XT4 будут делать на предприятии в Канзасе.

Данных по платформе пока нет, но вполне возможно, что в основе CadillacXT4 — нынешняя версия «тележки» GTheta, а наиболее близким — с технических позиций — к CadillacXT4 стал ChevroletEqinox, последнее поколение которого было презентовано только в прошлом году. Новинка оказалась настолько удачной, что в 2017 году набрала на 20% больше покупателей и заняла почётное место в десятке самых популярных моделей в США.

Как известно, если ковать железо, не отходя от кассы, клиент рано или поздно дозреет, и посему нет никаких сомнений в рыночном успехе новинки. Тем более что под капотом инженеры поставили новейший 2,0-литровый турбомотор серии LSY с системой отключения двух цилиндров (из четырёх), в пару к которому идёт 9-ступенчатая гидромеханическая коробка собственной конструкции М3Н. Мотор с непосредственным впрыском топлива развивает 235 л.с. мощности и 350 Нм крутящего момента.