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Cadillac XT4: на двух цилиндрах
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Cadillac XT4: на двух цилиндрах 

Автомобили 30 минут назад
Фото: Автомобили
Ещё накануне первого журналистского дня автосалона в Нью-Йорке, CadillacXT4 представили в шоу-руме штаб-квартиры марки на Манхэттене. Американцы пытаются поймать волну роста популярности среднеразмерных кроссоверов и совершенно логично после запуска ХТ5, случившегося несколько лет назад, запускают SUV меньшего размера. XT4 будут делать на предприятии в Канзасе.
Данных по платформе пока нет, но вполне возможно, что в основе CadillacXT4 — нынешняя версия «тележки» GTheta, а наиболее близким — с технических позиций — к CadillacXT4 стал ChevroletEqinox, последнее поколение которого было презентовано только в прошлом году. Новинка оказалась настолько удачной, что в 2017 году набрала на 20% больше покупателей и заняла почётное место в десятке самых популярных моделей в США.
Как известно, если ковать железо, не отходя от кассы, клиент рано или поздно дозреет, и посему нет никаких сомнений в рыночном успехе новинки. Тем более что под капотом инженеры поставили новейший 2,0-литровый турбомотор серии LSY с системой отключения двух цилиндров (из четырёх), в пару к которому идёт 9-ступенчатая гидромеханическая коробка собственной конструкции М3Н. Мотор с непосредственным впрыском топлива развивает 235 л.с. мощности и 350 Нм крутящего момента.
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