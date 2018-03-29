Новый кроссовер Citroen C3 Aircross появится в России 12 апреля

Французский кроссовер Citroen C3 Aircross готовится к выходу на российский авторынок. Согласно сведениям, предоставленным отечественным представительством PSA, новинка доберется до России уже 12 апреля.

Официальный дебют нового «паркетника» C3 Aircross для РФ состоялся 12 марта. Автомобиль оснащается двумя бензиновыми моторами Pure Tech, мощность которых составляет 82 и 110 лошадиных сил, а также дизельным агрегатом HDi, выдающим 92 «лошадки».

Ценник кроссовера стартует от 1 миллиона 69 тысяч рублей. В «топовой» модификации новый C3 Aircross будут продавать по стоимости до 1 миллиона 382 тысяч рублей.