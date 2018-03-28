Новая Nissan Teana: смена имиджа и мотор с изменяемой степенью сжатия

В Нью-Йорке состоялась мировая премьера седана Altima нового поколения, предназначенного для американского рынка. В других странах модель известна как Teana.

Внешний облик «четырехдверки» выполнен в стиле концепта Nissan Vmotion 2.0, представленного в январе прошлого года. Серийный седан получил V-образную решетку радиатора, которую опустили почти до нижней кромки бампера, а также светодиодную оптику. В салоне установили «парящий» 8-дюймовый планшет мультимедиа-системы, в «приборке» появился 7-дюймовый экран, хотя от традиционных шкал отказываться не стали.

Длина новой Altima/Teana равна 4 900 мм, что на 26 мм больше, чем у седана предыдущей генерации. Ширина теперь составляет 1 852 мм (+23 мм), высота — 1 440 мм (-28 мм). Колесная база выросла на 48 мм и достигла 2 824 мм.

«Четырехдверка» стала первой моделью марки Nissan, которая получила бензиновую «турбочетверку» 2.0 VC-Turbo с изменяемой степенью сжатия (от 8:1 до 14:1). Этот мотор дебютировал на кроссовере Infiniti QX50 последней генерации (бренд Infiniti принадлежит Ниссану). На «паркетнике» двигатель выдает 268 л.с. и 380 Нм, у седана мощность мотора составляет 248 л.с., крутящий момент — 370 Нм. В Nissan обещают, что мотор станет «реальной альтернативой дизелю», однако расход топлива Altima 2.0 VC-Turbo пока не раскрывается. Переднеприводный QX50 с таким турбодвигателем потребляет 8,7 л/100 км в комбинированном цикле, полноприводный — 9,0 л/100 км.

Также в США Altima будет доступна с модернизированным четырехцилиндровым «атмосферником» 2.5, отдачу которого увеличили со 179 до 188 л.с. (крутящий момент вырос со 240 до 244 Нм). Сообщается, что мотор стал экономичнее. Двигатель V6 3.5 (270 л.с.) отправлен в отставку.

Новая Altima оснащается только вариатором Xtronic. Кстати, впервые на американском рынке «четырехдверку» предложат с полным приводом — такая версия положена седану с двигателем 2.5 (в других странах версия 4WD была у Teana прежнего поколения).

Как и ожидалось, в список оборудования модели вошел комплекс систем полуавтономного вождения ProPilot — это, по сути, адаптивный круиз-контроль с возможностью езды по извилистым участкам в пределах одной полосы (контролирует руль, акселератор и тормоза). Еще в арсенале новинки значатся системы автоматического торможения при движении задним ходом, мониторинга «слепых» зон и предупреждения о выходе из занимаемой полосы, камеры кругового обзора.

В Штатах продажи новой Nissan Altima стартуют этой осенью, цена пока не объявлена. Седан предыдущего поколения стоит от 23 260 долларов (без учета налогов и доставки), что эквивалентно примерно 1 343 000 рублей по текущему курсу. Прежняя Altima существенно отстает от своих главных конкурентов — Toyota Camry и Honda Accord (эти «японцы» сменили поколения в прошлом году). Так, по данным Focus2Move, в 2017-м Тойота продала в Штатах более 387 000 автомобилей Camry, Хонда — более 322 000 Аккордов. Модель Nissan же разошлась тиражом примерно в 254 000 экземпляра.

Скоро японцы представят родственный Altima седан Teana новой генерации. Однако в России «четырехдверку» можно не ждать. Предыдущую модель собирали на петербургском заводе Nissan, но в 2015-м производство свернули. Причина — слабый спрос. Наш рынок Теана окончательно покинула в 2016 году, а сегодня Nissan делает ставку в РФ на сегмент SUV.

По материалам: www.kolesa.ru