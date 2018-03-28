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Новый Nissan Altima получил двигатель от Infiniti
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Новый Nissan Altima получил двигатель от Infiniti и полуавтопилот 

Motor.ru 2 часа назад
Фото: motor.ru
На моторшоу в Нью-Йорке компания Nissan представила седан Altima нового поколения, который пришел на смену автомобилю, выпускавшемуся с 2012 года. Модель сменила платформу, получила бензиновый двигатель с переменной степенью сжатия от Infiniti QX50 и систему полуавтономного вождения.
По сравнению с предшественником габаритная длина седана увеличилась на 2,5 сантиметра, ширина — на 2,3 сантиметра, а высота уменьшилась на 2,8 сантиметра. Колесная база выросла на 4,8 сантиметра.
Впервые в истории «Альтимы» модель будет предлагаться с системой полного привода. Она способна отдавать до ста процентов крутящего момента на передние колеса или же распределять тягу в соотношении 50:50. Такую трансмиссию планируется предлагать в качестве опции для автомобилей с 2,5-литровым двигателем мощностью 190 сил (ранее — 182 силы). Машины с полным приводом также станут комплектоваться электронной имитацией переднего дифференциала.
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Помимо мотора 2.5, новый седан Nissan Altima получит двухлитровую «четверку» с непосредственным впрыском топлива. Этот мотор оснащен изменяемой степенью сжатия (до 14:1) и впервые появился на кроссовере Infiniti QX50 нового поколения, где он выдает 272 силы. На «Альтиме» мощность агрегата составит 252 силы (370 Нм). Все машины с таким двигателем будут только переднеприводными. Коробка передач предусмотрена для всех версий только одна — вариатор.
Для модели также будет предлагаться система ProPilot Assist. Она может контролировать рулевое управление, удерживая автомобиль в своей полосе, а также акселератор и тормоза, полностью останавливая и ускоряя машину. Она может работать как в плотном городском потоке, так и на магистралях.
Первыми к американским дилерам поступят «Альтимы» в топовой комплектации Platinum и двигателем 2.0. Остальные модификации появятся к лету.
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