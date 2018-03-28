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Первые тесты прототипа Aston Martin Vantage: предсказуемый мотор и чёткие повадки
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Первые тесты прототипа Aston Martin Vantage: предсказуемый мотор и чёткие повадки 

Карельские вести 28 минут назад
Фото: Карельские вести
В ноябре прошлого года Aston Martin представил новую генерацию флагманского купе Vantage. Компания предоставила несколько предсерийных прототипов нашим зарубежным коллегам, которые провели первые тест-драйвы. Мы составили краткий дайджест, в котором собраны самые важные мысли зарубежных обозревателей об этом автомобиле.
Обозреватели издания Autocar в первую очередь отметили, что приборная панель на тестовом автомобиле была не до конца работоспособна, а в салоне стоял неприятный запах от инженеров, которые провели в нём немало времени.
Салон нового Vantage кажется более тесным, чем на «свежем» DB11, и связано это с тем, что сидения установлены ближе к лобовому стеклу. Такое расположение также привело к расширению слепой зоны в районе передней стойки крыши.
Под капотом у прототипа Vantage располагается битурбированная «восьмёрка» Mercedes-Benz объёмом в четыре литра и отдачей в 503 лошадиные силы. Мотор звучит намного громче и агрессивнее, чем на DB11 c двигателем V8, и по громкости с ним может сравниваться лишь Mercedes-AMG GT R. В отличие от Mercedes-AMG, под капотом у нового Vantage располагается «автомат» ZF на восемь ступеней. В режиме Sport Plus и Track он переключает передачи так же быстро, как «робот» с двумя сцеплениями.
В задней части купе шумно, и над этим компонентом британским специалистам ещё предстоит поработать. Но на высокой скорости автомобиль ведёт себя точно и прогнозируемо.
В медленных поворотах Vantage может удивлять. Рулевая рейка у него такая же чувствительная, как и у DB11, но укороченная колёсная база позволяет маневрировать активнее, и это захватывает.
Электроника заднего дифференциала делает своё дело умело: никакой недостаточно поворачиваемости в поворотах не возникает, и мощности мотора с головой хватает, чтобы дерзко проходить повороты. Но даже когда система стабилизации выключена, машина не показывает себя своенравной: она очень предсказуема.
Обозреватели издания Autoweek похвалили салон купе за отличную эргономику. Сидения установлены низко, но сидеть в них удобно. Рулевое управление во время поездки по снегу лёгкое, но с ростом скорости оно становится более увесистым. Рулевое колесо небольшое и пропорциональное.
Битурбированная «восьмёрка» Mercedes-Benz на четыре литра обладает нулевым турболагом. Как на низких, так и высоких оборотах мотор способен на многое. «Автомат» на восемь ступеней работает мягко. Не так молниеносно, как двухдисковые «роботы», но очень быстро.
В целом обозреватели сошлись во мнении, что тестовый прототип Aston Martin Vantage очень близок по своим повадкам к Porsche 911. Но окончательные выводы можно будет сделать лишь тогда, когда журналисты доберутся до серийных Vantage.
Ранее портал Карельские Вести сообщал, что Aston Martin Vantage может получить новый двигатель Mercedes-Benz.
По материалам: www.kolesa.ru
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