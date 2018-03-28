Audi представила обновленный RS Sportback

На автосалоне в Нью-Йорке немецкий автогигант показал новое поколение Audi RS Sportback.
Автомобиль обратил на себя оживленное внимание у посетителей.
Эксперты отмечают, что в техническом плане новинка выполнена сложнее, чем Audi RS Coupe. Впрочем, обе модели объединены двигателем. Под капотом у представителей Audi имеется бензиновый мотор V6 с турбонаддувом с объемом в 2,6 литра и мощностью в 444 лошадиные силы. Они обслуживают коробку-автомат в 8 ступеней.
Новый спорткар способен набирать скорость в 60 миль менее, чем за 4 секунды. До своих максимальных 249 километров автомобиль сможет разогнаться плавно за короткий отрезок времени.
Если говорить о размерах, то Audi RS Sportback чуть шире представителя Coupe. Например, боковая сторона чуть шире, а именно на 15 миллиметров.
Внутри салона автомобиля имеется ряд навигационных и мультимедийных функций, управляемых Audi Virtual Cockpit, расположенной на передней панели в центр. В число опций входят Apple CarPlay, Android Auto, другие уникальные приложения.